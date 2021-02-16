العقود الآجلة للنفط الأميريكي تصعد 58 سنتا أو ما يعادل 098 بالمئة لتسجل عند التسوية 6005 دولار للبرميل
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العقود الآجلة للنفط الأميريكي تصعد 58 سنتا أو ما يعادل 0.98 بالمئة لتسجل عند التسوية 60.05 دولار للبرميل

العرب اليوم -

العرب اليوم - العقود الآجلة للنفط الأميريكي تصعد 58 سنتا أو ما يعادل 0.98 بالمئة لتسجل عند التسوية 60.05 دولار للبرميل

النفط الأميريكي
لندن _ العرب اليوم

العقود الآجلة للنفط الأميريكي تصعد 58 سنتا أو ما يعادل 0.98 بالمئة لتسجل عند التسوية 60.05 دولار للبرميل

اقتصاد عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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العقود الآجلة للنفط الأميريكي تصعد 58 سنتا أو ما يعادل 098 بالمئة لتسجل عند التسوية 6005 دولار للبرميل العقود الآجلة للنفط الأميريكي تصعد 58 سنتا أو ما يعادل 098 بالمئة لتسجل عند التسوية 6005 دولار للبرميل



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