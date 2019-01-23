سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء
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سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء

الدينار الكويتي
الرياض - العرب اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء
 دينار كويتي = 12.3653 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي

 

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سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء



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سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الاربعاء



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