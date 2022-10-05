سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بعد الارتفاع

أنهى سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في مصر، تعاملات اليوم على الارتفاع الذي حققه قبل منتصف اليوم.وقد سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا واسعًا في محلات الصاغة خلال فترة الظهيرة..

حركة أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعًا قبل منتصف اليوم لجميع الأعيرة وكانت كالتالي:

أسعار الذهب عيار 24، حوالي 5.7 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21، نحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 4.3 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب نحو 40 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)



عيار ٢١ : 1080 جنيها

عيار ٢٤ : 1234.2 جنيه

عيار ١٨ : 925.7 جنيه

عيار ١٤ : 722 جنيه



سعر الذهب الآن في مصر (بيع)

عيار ٢١ : 1070 جنيه

عيار ٢٤ : 1222.25 جنيه

عيار ١٨ : 917.25 جنيه

عيار ١٤ : 715 جنيه

أسعار الجنيه الذهب الآن في مصر

سجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، بعد ارتفاعه 40 جنيهًا نحو 8640 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:

ارتدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في الدول العربية، للأعلى طفيفًا في نهاية اليوم بعد الانخفاض الذي سجلته قبل نهاية التعاملات وسجلت كالآتي:

أسعار الذهب اليوم في الكويت

أسعار الذهب عيار 24 نحو 17.06 دينار

أسعار الذهب عيار 22 نحو 15.63 دينار.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.92 دينار.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.79 دينار.