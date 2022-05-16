الروبل الروسي مقابل اليورو يقترب من أعلى مستوى في 5 سنوات

يقترب الروبل الروسي من أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل اليورو اليوم الاثنين، مما يدل على مرونة غير مسبوقة للعملة الروسية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الروبل الروسي بأكثر من 1% ليتم تداوله فوق مستوى 65 روبلا لليورو بقليل، واقتربت بذلك العملة الروسية من تسجيل أفضل أداء مقابل العملة الأوروبية منذ يونيو 2017.