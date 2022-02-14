خام غرب تكساس الوسيط يتجاوز الـ95 دولارا للمرة الأولى منذ 2014

تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم الـ95 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 17 سبتمبر 2014 وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 2022، بنسبة 0.4 في المئة تعادل 0.40 سنت قرب مستوى 95 دولارا عند 94.82 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 34 سنتاً بنسبة 0.4 في المئة فوق مستوى 93 دولارا عند 93.44 دولار للبرميل، بعد أن كانت تحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014 وفي الأسبوع الماضي سجلت أسعار النفط أطول سلسة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي على مدى ثمانية أسابيع متتالية، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وسط مخاوف متزايدة في شأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.