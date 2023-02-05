ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.2 مليار دولار

قال البنك المركزي، اليوم الأحد، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار، في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).