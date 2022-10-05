تباطؤ حاد في حركة التجارة العالمية

توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تباطؤا حادا في حركة التجارة العالمية خلال العام المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية للمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا.وقالت مديرة المنظمة الدولية: "لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير".

وعزت خفض التوقعات بشأن التجارة في العام المقبل إلى الأزمات متعددة الأبعاد التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما أشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في قسم كبير من العالم.

وتتوقع المنظمة نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3,5 في المئة خلال العام الحالي بسبب المراجعات الإحصائية.

لكن منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا بنسبة 1,0 في المئة للعام المقبل وهو رقم تراجع بالغ مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3,4 في المئة.