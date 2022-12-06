هبوط أسعار النفط وسط صعود الدولار

هبطت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، حيث طغى أثر صعود الدولار الأمريكي والضبابية الاقتصادية على تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.09 بالمئة لتصل إلى 81.78 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 79 سنتا أو 1.03 دولار ليصل إلى 76.14 دولار.. وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار، بينما كان برنت قد زاد أكثر من دولار في التعاملات الآسيوية.