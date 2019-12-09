البورصة العراقية تغلق على تراجع بنسبة 0.11 %



أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم متراجعًا بنسبة 0.11 % ,متوقفًا عند 483.26 نقطة.

وبموجب المؤشر انخفضت أسهم 8 شركات, وارتفعت أسهم 9, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270,220,969 سهمًا بقيمة 262,349,852 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 329 صفقة, شملت 31 شركة مسهمة ,من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.