واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تعليق خط أنابيب "كيستون" مما زاد المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.16 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.35% عن سعر التسوية السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 79.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.47% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكان الخامان قد صعدا في تعاملات أمس الاثنين بأكثر من 2%.

وتواصل شركة "تي سي إنرجي كورب" العمل على إعادة تشغيل خط أنابيب "كيستون" المغلق الذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأمريكي.