مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,600.20 بارتفاع وقدره 2.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما اغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.20 بارتفاع قدره 1.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و130 ألفًا و820 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 411 ألفًا و162 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 36 صفقة.