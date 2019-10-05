سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 5 أكتوبر
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سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 5 أكتوبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 5 أكتوبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 5 أكتوبر

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 469.33 درهم $48.39
سعر الذهب عيار 22 430.22 درهم $44.36
اسعار الذهب عيار 21 410.67 درهم $42.34
اسعار الذهب عيار 18 352.00 درهم $36.29
سعر الذهب عيار 14 273.78 درهم $28.23
سعر الذهب عيار 12 234.67 درهم $24.20
اسعار أوقية الذهب 14,596 درهم $1,505
اسعار جنيه الذهب 3,285 درهم $338.75
اسعار كيلو الذهب 469,330 درهم $48,392

 

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سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 5 أكتوبر سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 5 أكتوبر



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