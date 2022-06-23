قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تركيا تواصل المحادثات مع موسكو وكييف لإنشاء ممر آمن لنقل الحبوب عبر البحر الأسود. وكان وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار قد أعلن في وقت سابق عن إحراز تقدم في مسألة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، لكن تبقى هناك قضايا فنية تتطلب مناقشات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إنه إذا توصلت موسكو وكييف لاتفاق بشأن "مشكلة الحبوب"، فسيتم إنشاء "منطقة أمنية" خارج المياه الأوكرانية.