الولايات المتحدة والبرازيل تعلنان إنشاء مجموعة عمل معنيّة بالمعادن الحرجة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية، إنشاء مجموعة عمل أمريكية-برازيلية معنيّة بالمعادن الحرجة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بشأن المعادن الحيوية الضرورية للأمن المشترك والتنمية المستدامة بين البلدين.

ووفقاً لبيان مشترك صادر اليوم عن الولايات المتحدة والبرازيل، تعتزم مجموعة العمل دعم تقدم المشاركة الدبلوماسية الثنائية والتعاون التقني بشأن المعادن المهمة، بما في ذلك تحسين أمن المعادن الحيوية في الولايات المتحدة والبرازيل، وتعزيز التعدين وتيارات الإنتاج القابلة للتطبيق اقتصادياً، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وزيادة الربط بين الولايات المتحدة والبرازيل عبر سلاسل التوريد للمعادن المهمة.