بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.15 في المئة، لتصل عند6829.24 نقطة فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 3.883 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.458 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.