مؤشر بورصة موسكو يصعد إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS، خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 1190 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 23 فبراير الماضي. وبحلول الساعة 15:43 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 5.17% إلى مستوى 1190.73 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 23 فبراير من هذا العام. فيما صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.86% إلى 2373.48 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو. وترافق ذلك مع ارتفاع العملة الروسية أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة دون مستوى 63 روبلا، فيما تم تداول اليورو عند مستوى 65 روبلا. وبذلك يكون الروبل الروسي قد اقترب أمام اليورو من أعلى مستوى في 5 سنوات، مما يدل على مرونة غير مسبوقة للعملة الروسية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. يشار إلى أنه تم تصنيف الروبل الروسي في 2022 كأفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار.