شركة لتكرير النفط في اليابان تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

قال رئيس إينيوس هولدنجز اليوم الأربعاء، إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وإنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسطأضاف رئيس الشركة تسوتومو سوجيموري في تصريحات للصحفيين "في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل".