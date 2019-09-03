سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر
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سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 15.11 دينار $49.64
سعر الذهب عيار 22 13.85 دينار $45.51
اسعار الذهب عيار 21 13.22 دينار $43.44
اسعار الذهب عيار 18 11.33 دينار $37.23
سعر الذهب عيار 14 8.81 دينار $28.96
سعر الذهب عيار 12 7.56 دينار $24.82
اسعار أوقية الذهب 469.96 دينار $1,544
اسعار جنيه الذهب 105.78 دينار $347.51
اسعار كيلو الذهب 15,111 دينار $49,643

 

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سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر



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