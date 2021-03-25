أسعار النفط تسجل تراجعاً ملحوظاً

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر مخاوف بشأن الطلب مع بدء جولة جديدة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أوروبا.

فقد انخفض خام برنت 3 دولارات أي 4.7 % إلى 61.3 دولارا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5 دولار أي 5.7 % إلى 57.6 دولاراً للبرميل.