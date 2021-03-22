النفط يهبط مع انحسار الآمال في التعافي من كورونا

عاودت أسعار النفط الهبوط اليوم الإثنين مع تجدد المخاوف من احتمال إبطاء إجراءات عزل عام في أوروبا التعافي المتوقع للطلب على منتجات الوقود.

ونزل برنت 34 سنتاً ما يعادل 0.5% إلى 64.19 دولاراً للبرميل، وفقد الخام الأمريكي 21 سنتاً ما يعادل 0.3% إلى 61.21 دولاراً لبرميل، وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".

وتعتزم ألمانيا تمديد العزل لاحتواء الإصابات، للشهر الخامس على التوالي وفقاً لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيراً على المستشفيات.وفي غضون ذلك، بدأت شركات طاقة أمريكية استغلال الصعود السابق لأسعار النفط بعد التفاؤل بعودة الطلب، وأضافت أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير(كانون الثاني) الماضي، في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها يوم الجمعة، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، ارتفع بتسعة حفارات إلى 411 في الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ أبريل (نيسان) الماضي.وزاد عدد الحفارات على مدار الأشهر السبعة الماضية، نحو 70% من مستواه المتدني في أغسطس(آب) عند 244 حفاراً.