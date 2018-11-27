السعودية تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر

قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار،إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر.

وأضاف عادل،خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذي عقد اليوم الثلاثاء،إن مصر لديها فرصة للتحرك بشكل سريع وقادر على النفاذ إلى أكثر من مليار و500 مليون مستهلك في الدول الأفريقية ومصر".

وأشار عادل، الى أن هناك المنطقة الحرة الجديدة القريبة من تبوك 10 دقائق في نوبيع تساهم في التصدير إلى أفريقيا.

وأوضح عادل ، أن المنطقة الجديدة تعد من الجيل الرابع من المناطق الحرة، ومرتبطة بشبكة الطرق الجديدة، حيث أن الاتجاه الآن هو التحول إلى المناطق الحرة المتخصصة، من بين هذه المناطق المتخصصة 2 مليون متر في الغزل والنسيج في المنيا.