الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤكد أن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، اليوم (الاثنين)، أن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي، مضيفاً بالقول إلى أن عدم الامتثال والالتزام يمكن أن يقوض اتفاق «أوبك بلس».وقال وزير الطاقة السعودي إنه ينبغي دراسة جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز «احتمال بعيد وغير واقعي».

وأبلغ الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤتمر قمة سنغافورة للطاقة: «دعونا لا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه بل على كيفية الحد من والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة».وفي تصريحات سابقة قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «أوبك بلس عازمة على مواصلة الاستراتيجية التي بدأتها وهذا ما يجب أن نبقيه نصب أعيننا، ربما نرضى بعض الشيء عن الوفاء بالالتزامات والنجاح الذي أنجزناه، ولكن علينا المواصلة».