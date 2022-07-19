أعلن العاملون في مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة 3 أيام بدءاً من الأربعاء، احتجاجاً على مداهمة قوات أمن الدولة للمصرف المركزي على خلفية التحقيق مع رياض سلامة وداهمت قوة من أمن الدولة ترافقها قاضية التحقيق غادة عون، الثلاثاء، مصرف لبنان بحثاً عن حاكم المصرف رياض سلامة، بعدما فشلت في العثور عليه في منزله. ويواجه سلامة تحقيقات بشأن ثروته وقضايا اختلاس ومخالفات لقوانين النقد والتسليف.