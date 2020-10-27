الشركة السعودية تحقق نمواً في صافي الأرباح بلغ نحو 3.47 في المائة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الأحد، أنها حققت نمواً في صافي الأرباح بلغ نحو 3.47 في المائة، في الربع الثالث مقابل الربع نفسه من العام السابق، وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2020 بلغ 1.09 مليار ريال (370 مليون دولار)، مقابل أرباح 740 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأرجعت سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة، بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.

يأتي ذلك، رغم تراجع الإيرادات بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي إلى 29.3 مليار ريال في الربع الثالث.وأشارت الشركة في تعقيب على نتائجها للربع الثالث 2020، إلى أن نظرتها المستقبلية لعام 2020 تظل ثابتة، إذ من المتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى التأثير السلبي لتفشي جائحة «كورونا»، قبل أن يكون هناك انتعاش في العام المقبل.