البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39 %، عند مستوى 1796.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 ملايين دينار أردني، وسط تدوال 3.8 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,745 صفقة.