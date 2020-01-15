سعر نفط خام القياس العالمي يتراجع بنسبة 0.16 %

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.16 % إلى 64.39 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.19 % إلى 58.12 دولارًا أمريكيًا.