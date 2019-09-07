سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.54 شيكل $48.47 سعر الذهب عيار 22 156.33 شيكل $44.43 اسعار الذهب عيار 21 149.23 شيكل $42.41 اسعار الذهب عيار 18 127.91 شيكل $36.36 سعر الذهب عيار 14 99.48 شيكل $28.28 سعر الذهب عيار 12 85.27 شيكل $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,304 شيكل $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,194 شيكل $339.32 اسعار كيلو الذهب 170,542 شيكل $48,473