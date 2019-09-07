سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 464.41 درهم $48.47 سعر الذهب عيار 22 425.72 درهم $44.43 اسعار الذهب عيار 21 406.37 درهم $42.41 اسعار الذهب عيار 18 348.32 درهم $36.36 سعر الذهب عيار 14 270.91 درهم $28.28 سعر الذهب عيار 12 232.21 درهم $24.24 اسعار أوقية الذهب 14,443 درهم $1,508 اسعار جنيه الذهب 3,251 درهم $339.32 اسعار كيلو الذهب 464,414 درهم $48,473