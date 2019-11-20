البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.01%

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.01 %, متوقفا عند 482.09 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 8 شركات, فيما انخفضت أسهم 4 شركات, وحافظت 20 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,781,957,836 سهما, بقيمة 2,743,881,680 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 290 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .