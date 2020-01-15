سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.35 %

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.35 % إلى 1544.95 دولارًا أمريكيًا.

وتراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 0.31 % إلى 1545.10 دولارًا أمريكيًا.