خام برنت يسجل أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي
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خام برنت يسجل أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي

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العرب اليوم - خام برنت يسجل أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي

خام برنت
واشنطن - العرب اليوم

 انخفضت عقود خام برنت الآجلة لأكتوبر 2022 في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 فبراير 2022 ووفقا لبيانات التداول،خسر خام برنت 3.34% من سعره، ليبلغ 91.92 دولار للبرميل وبحلول الساعة 21:04 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر خام برنت ليصل إلى 91.76 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.51%. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في أكتوبر 2022، بنسبة 3.86%، ليصل سعره إلى 85.42 دولار للبرميل.

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خام برنت يسجل أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي خام برنت يسجل أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي



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