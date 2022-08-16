خام برنت يسجل أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي

انخفضت عقود خام برنت الآجلة لأكتوبر 2022 في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 فبراير 2022 ووفقا لبيانات التداول،خسر خام برنت 3.34% من سعره، ليبلغ 91.92 دولار للبرميل وبحلول الساعة 21:04 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر خام برنت ليصل إلى 91.76 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.51%. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في أكتوبر 2022، بنسبة 3.86%، ليصل سعره إلى 85.42 دولار للبرميل.