المداخيل الجبائية للدولة ترتفع لسنة 2021 بنسبة 7ر9 في المائة مقارنة بسنة 2020

يُتوقَّع بأن ترتفع المداخيل الجبائية للدولة لسنة 2021 بنسبة 7ر9 في المائة مقارنة بسنة 2020 لتصل إلى 29725 مليون دينار (م د) مقابل 26107 م د محيّنة لسنة 2020، وتتوزع المداخيل الجبائية، باعتبار نظام الاستخلاص، بنسبة 75 بالمائة الى مداخيل النظام الداخلي و25 بالمائة إلى مداخيل متأتية من التوريد.ويتوقع أن تزيد المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي، بما قدره 2596 م د (3ر13 بالمائة خلال 2021)، مقابل تراجع بـ 9 بالمائة محتملة لسنة 2020 وذلك بالعلاقة مع التحسن المتوقع للنمو الاقتصادي، وسترتفع المداخيل الجبائية المتأتية من

التوريد بنسبة 6ر15 بالمائة (مقابل تراجع بـ6ر11 بالمائة محتمل للسنة السابقة) وذلك بالعلاقة مع تطور الواردات التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بـ2ر9 بالمائةارتفاع الاداءات المباشرة لسنة 2021 بـ10 بالمائة.قدرت الاداءات المباشرة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ 12805 د م مسجلة بذلك زيادة بـ 10 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2020 مقابل تراجع بـ8 بالمائة محينة لسنة 2020، وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى احتساب مردود الإجراءات الجبائية الجديدة المقترحة ضمن قانون المالية.وتتميز الأداءات المباشرة لسنة 2021 بارتفاع مردود الضريبة على الدخل

بــ5ر9 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وارتفاع مردود الضريبة على الشركات 7ر11 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 ومقابل تراجع محين بــ6ر26 بالمائة لسنة 2020 وذلك نتيجة تطور مردود الضريبة على الشركات البترولية بالعلاقة مع تطور حجم الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز بنحو 15 بالمائة.