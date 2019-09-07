سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 5,771 دينار $48.47 سعر الذهب عيار 22 5,290 دينار $44.43 اسعار الذهب عيار 21 5,049 دينار $42.41 اسعار الذهب عيار 18 4,328 دينار $36.36 سعر الذهب عيار 14 3,366 دينار $28.28 سعر الذهب عيار 12 2,885 دينار $24.24 اسعار أوقية الذهب 179,468 دينار $1,508 اسعار جنيه الذهب 40,396 دينار $339.32 اسعار كيلو الذهب 5,770,690 دينار $48,473