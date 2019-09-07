سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر
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سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 5,771 دينار $48.47
سعر الذهب عيار 22 5,290 دينار $44.43
اسعار الذهب عيار 21 5,049 دينار $42.41
اسعار الذهب عيار 18 4,328 دينار $36.36
سعر الذهب عيار 14 3,366 دينار $28.28
سعر الذهب عيار 12 2,885 دينار $24.24
اسعار أوقية الذهب 179,468 دينار $1,508
اسعار جنيه الذهب 40,396 دينار $339.32
اسعار كيلو الذهب 5,770,690 دينار $48,473

 

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سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 7 سبتمبر



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