سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.11 دينار $48.47 سعر الذهب عيار 22 16.60 دينار $44.43 اسعار الذهب عيار 21 15.85 دينار $42.41 اسعار الذهب عيار 18 13.58 دينار $36.36 سعر الذهب عيار 14 10.56 دينار $28.28 سعر الذهب عيار 12 9.05 دينار $24.24 اسعار أوقية الذهب 563.19 دينار $1,508 اسعار جنيه الذهب 126.77 دينار $339.32 اسعار كيلو الذهب 18,109 دينار $48,473