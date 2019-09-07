سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.66 ريال $48.47 سعر الذهب عيار 22 17.11 ريال $44.43 اسعار الذهب عيار 21 16.33 ريال $42.41 اسعار الذهب عيار 18 14.00 ريال $36.36 سعر الذهب عيار 14 10.89 ريال $28.28 سعر الذهب عيار 12 9.33 ريال $24.24 اسعار أوقية الذهب 580.45 ريال $1,508 اسعار جنيه الذهب 130.65 ريال $339.32 اسعار كيلو الذهب 18,664 ريال $48,473