سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 72,627 ليرة $48.47 سعر الذهب عيار 22 66,575 ليرة $44.43 اسعار الذهب عيار 21 63,550 ليرة $42.41 اسعار الذهب عيار 18 54,471 ليرة $36.36 سعر الذهب عيار 14 42,366 ليرة $28.28 سعر الذهب عيار 12 36,313 ليرة $24.24 اسعار أوقية الذهب 2,258,693 ليرة $1,508 اسعار جنيه الذهب 508,400 ليرة $339.32 اسعار كيلو الذهب 72,626,783 ليرة $48,473