سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 57,312 دينار $48.47 سعر الذهب عيار 22 52,536 دينار $44.43 اسعار الذهب عيار 21 50,149 دينار $42.41 اسعار الذهب عيار 18 42,984 دينار $36.36 سعر الذهب عيار 14 33,432 دينار $28.28 سعر الذهب عيار 12 28,656 دينار $24.24 اسعار أوقية الذهب 1,782,393 دينار $1,508 اسعار جنيه الذهب 401,191 دينار $339.32 اسعار كيلو الذهب 57,311,660 دينار $48,473