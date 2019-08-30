بنك لبناني يعلق عملياته في بعلبك بسبب عقوبات واشنطن ووزير المالية يطمئن

شكا عملاء "جمال ترست بنك" اللبناني الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه أمس، من امتناع فرعه في بعلبك عن صرف مستحقاتهم وإنجاز معاملاتهم، لكن وزير المالية أكد قدرته على استيعاب التداعيات.