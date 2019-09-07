سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 34.28 دينار $48.47 سعر الذهب عيار 22 31.42 دينار $44.43 اسعار الذهب عيار 21 29.99 دينار $42.41 اسعار الذهب عيار 18 25.71 دينار $36.36 سعر الذهب عيار 14 19.99 دينار $28.28 سعر الذهب عيار 12 17.14 دينار $24.24 اسعار أوقية الذهب 1,066 دينار $1,508 اسعار جنيه الذهب 239.93 دينار $339.32 اسعار كيلو الذهب 34,275 دينار $48,473