مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,509.39 بارتفاع قدره 2.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.43 بارتفاع قدره 0.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و561 ألف و200 سهم بقيمة إجمالية قدرها 371 ألف و508 دينار بحريني تم تنفيذها خلال 59 صفقة.