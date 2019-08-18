تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم
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تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم

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العرب اليوم - تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم

الجنيه السوداني
الخرطوم - العرب اليوم

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع الاتفاق النهائي الممهد لتكوين سلطة مدنية انتقالية حيث بلغ الدولار اليوم 59 جنيها مقارنة بـ 65 نهاية الأسبوع الماضي.
وقال متعاملون بالسوق الموازي في الخرطوم إن حالة من الركود ضربت سوق العملات خلال الأيام المنصرمة التي صادفت عطلة عيد الاضحى.

وسجل الدولار 55 جنيهًا فور الإعلان عن توقيع الاتفاق يوم السبت ثم بدأ في الارتفاع التدريجي.

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تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم



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