سعر الذهب في قطر اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 176.49 ريال $48.47 سعر الذهب عيار 22 161.78 ريال $44.43 اسعار الذهب عيار 21 154.43 ريال $42.41 اسعار الذهب عيار 18 132.37 ريال $36.36 سعر الذهب عيار 14 102.95 ريال $28.28 سعر الذهب عيار 12 88.25 ريال $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,489 ريال $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $339.32 اسعار كيلو الذهب 176,491 ريال $48,473