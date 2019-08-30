اتفاق ثلاثي بين بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا في مجال الغاز

كشفت تقارير إعلامية عن أن بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية ثلاثية في وارسو حول تأمين إمدادات الغاز.

وتتمحور الاتفاقية حول توفير البنية التحتية اللازمة في أوكرانيا وبولندا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وحول سبل التعاون في مجال إصلاح سوق الغاز الأوكرانية.