سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 178.04 درهم $48.47 سعر الذهب عيار 22 163.21 درهم $44.43 اسعار الذهب عيار 21 155.79 درهم $42.41 اسعار الذهب عيار 18 133.53 درهم $36.36 سعر الذهب عيار 14 103.86 درهم $28.28 سعر الذهب عيار 12 89.02 درهم $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,537 درهم $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,246 درهم $339.32 اسعار كيلو الذهب 178,042 درهم $48,473