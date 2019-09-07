سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 181.81 ريال $48.47 سعر الذهب عيار 22 166.66 ريال $44.43 اسعار الذهب عيار 21 159.08 ريال $42.41 اسعار الذهب عيار 18 136.36 ريال $36.36 سعر الذهب عيار 14 106.05 ريال $28.28 سعر الذهب عيار 12 90.90 ريال $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,654 ريال $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,273 ريال $339.32 اسعار كيلو الذهب 181,807 ريال $48,473