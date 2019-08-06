سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 6 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 6 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 6 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الدينار العراقى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

1 دينار عراقي = 0.0139 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 71.9635 دينار عراقي

اقتصاد عاجل
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 6 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 6 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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