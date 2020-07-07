سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز 2020
آخر تحديث GMT20:27:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 7 يوليو / تموز 2020

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 7 يوليو / تموز 2020

الريال السعودي
الرياض - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.29 جنيه مصري

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز 2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز 2020



أخبار ذات صلة

GMT 09:21 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020

GMT 09:18 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020

GMT 09:05 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020

GMT 08:58 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020

GMT 08:49 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعتمد تنسيقات مُبتكَرة تُناسب شخصيتها القوية والمستقلّة

أحدث ١٠ إطلالات مناسبة للدوام مُستوحاة مِن فيكتوريا بيكهام

لندن ـ العرب اليوم

نالت فيكتوريا بيكهام شهرة كبيرة في عالم الموضة بسبب إطلالاتها المميزة التي تنسقها في مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية والتي تعتمد فيها تنسيقات مبتكرة تناسب شخصيتها القوية والمستقلة، وجمعنا أحدث ١٠ إطلالات مناسبة للدوام مستوحاة من فيكتوريا بيكهام. تتمتع فيكتوريا بيكهام بأسلوب مميز جدا في الموضة يجمع بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري وكل ذلك في قالب أنثوي وجذاب ناعم، ولهذا فهي تعتبر اليوم واحدة من أكثر أيقونات الموضة شهرة وكونها سيدة أعمال ناجحة جدا فكثيرا ما نراها في إطلالات أنيقة للعمل، وجمعنا اليوم لك بالصور أجمل وأحدث ١٠ إطلالات مناسبة للدوام منها، وتنوعت هذه الإطلالات بين التنسيقات الكاجوال والتنسيقات الأكثر رسمية والتي اختارت فيها أما البناطيل القماشية ذات القصات الواسعة أو التننانير الميدي التي اعتمدتها م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:59 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

مجموعة جديدة من أزياء "ايردم ريزورت" من العصر الجورجي والستينيات‎
العرب اليوم - مجموعة جديدة من أزياء "ايردم ريزورت" من العصر الجورجي والستينيات‎

GMT 01:33 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص
العرب اليوم - تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص

GMT 03:47 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

أقمشة "الساتان" للمسة ناعمة في غرفة نومك لكسر جمود الجدران
العرب اليوم - أقمشة "الساتان" للمسة ناعمة في غرفة نومك لكسر جمود الجدران

GMT 02:45 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

وزير الخارجية الأميركي يحمل الصين مسؤولية الاشتباك الحدودي مع الهند
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يحمل الصين مسؤولية الاشتباك الحدودي مع الهند

GMT 01:56 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها لـ"التحرش الجنسي" أثناء حملها
العرب اليوم - مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها لـ"التحرش الجنسي" أثناء حملها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:31 2020 الثلاثاء ,07 تموز / يوليو

متحرش الجامعة الأميركية يكشف عن مفاجآت كبيرة بشأن القضية
العرب اليوم - متحرش الجامعة الأميركية يكشف عن مفاجآت كبيرة بشأن القضية

GMT 02:57 2020 السبت ,04 تموز / يوليو

تعرف على أجمل الحدائق والمنتزهات العامة في إيطاليا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الحدائق والمنتزهات العامة في إيطاليا

GMT 02:31 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

أهم المعالم السياحية في مدينة الرياض في جولة متكاملة
العرب اليوم - أهم المعالم السياحية في مدينة الرياض في جولة متكاملة

GMT 15:20 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

هواوي تدفع ثمن "هوس" ترامب بالجيش الصيني
العرب اليوم - هواوي تدفع ثمن "هوس" ترامب بالجيش الصيني

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 16:50 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

"الكاف" يحسم موعد المواجهات المغربية المصرية في نصف نهائي الأبطال
العرب اليوم - "الكاف" يحسم موعد المواجهات المغربية المصرية في نصف نهائي الأبطال

GMT 17:30 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر التاسع
العرب اليوم - أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر التاسع

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 04:31 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

توقعات بعودة التضخم في السعودية بالنصف الثاني من 2020
العرب اليوم - توقعات بعودة التضخم في السعودية بالنصف الثاني من 2020

GMT 11:13 2020 السبت ,04 تموز / يوليو

مسؤلو الصيانة يكشفون عن تطوّرات تجديد "سانتياغو برنابيو" الخاص بريال مدريد
العرب اليوم - مسؤلو الصيانة يكشفون عن تطوّرات تجديد "سانتياغو برنابيو" الخاص بريال مدريد

GMT 12:08 2020 السبت ,04 تموز / يوليو

الإمارات بصدد استضافة منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - الإمارات بصدد استضافة منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 02:54 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

توقّعات بانتعاش الاقتصاد الأميركي بالنصف الثاني من 2020
العرب اليوم - توقّعات بانتعاش الاقتصاد الأميركي بالنصف الثاني من 2020

GMT 03:58 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

تعرف على أجمل الشواطئ في "هايتي"
العرب اليوم - تعرف على أجمل الشواطئ في "هايتي"

GMT 13:53 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة
العرب اليوم - تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة

GMT 18:43 2020 السبت ,04 تموز / يوليو

تركيا تعلن نجاح اختبار لأول صاروخ بحري مجنح محلي الصنع
العرب اليوم - تركيا تعلن نجاح اختبار لأول صاروخ بحري مجنح محلي الصنع

GMT 09:53 2018 السبت ,17 آذار/ مارس

6 فوائد تحصل عليها من خلال ممارسة الجنس بعد التمرينات الرياضية
العرب اليوم - 6 فوائد تحصل عليها من خلال ممارسة الجنس بعد التمرينات الرياضية

GMT 01:16 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

تعرف على أبرز الوجهات السياحية في "الطائف" السعودية
العرب اليوم - تعرف على أبرز الوجهات السياحية في "الطائف" السعودية

GMT 03:40 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
العرب اليوم - الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة

GMT 21:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
العرب اليوم - تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع

GMT 17:49 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطس

نيرمين الفقي تجذب إعجاب متابعيها بـ"كاش مايوه شفاف"
العرب اليوم - نيرمين الفقي تجذب إعجاب متابعيها بـ"كاش مايوه شفاف"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab