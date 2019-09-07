سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 14.73 دينار $48.47 سعر الذهب عيار 22 13.50 دينار $44.43 اسعار الذهب عيار 21 12.89 دينار $42.41 اسعار الذهب عيار 18 11.05 دينار $36.36 سعر الذهب عيار 14 8.59 دينار $28.28 سعر الذهب عيار 12 7.37 دينار $24.24 اسعار أوقية الذهب 458.14 دينار $1,508 اسعار جنيه الذهب 103.12 دينار $339.32 اسعار كيلو الذهب 14,731 دينار $48,473