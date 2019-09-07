سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.12 جنيه $48.47 سعر الذهب عيار 22 726.11 جنيه $44.43 اسعار الذهب عيار 21 693.12 جنيه $42.41 اسعار الذهب عيار 18 594.10 جنيه $36.36 سعر الذهب عيار 14 462.07 جنيه $28.28 سعر الذهب عيار 12 396.06 جنيه $24.24 سعر الذهب عيار 9 297.04 جنيه $18.18 اسعار أوقية الذهب 24,635 جنيه $1,508 اسعار جنيه الذهب 5,545 جنيه $339.32 اسعار كيلو الذهب 792,116 جنيه $48,473