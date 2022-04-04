النمسا تعارض الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا

أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، معارضته الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا وقال شالنبرغ "يجب ألا نخطئ في أن هناك طريقاً واحداً فقط. لدينا طرق أخرى لتشديد العقوبات ونحن نستخدمها" وفرضت الدول الغربية، رداً على العملية الخاصة الروسية (لحماية سكان دونباس) في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك ضد البنوك والشركات الروسية. وأعلن عدد من الشركات الانسحاب من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج فيها وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.